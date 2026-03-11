Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a publié ce mercredi un communiqué dans lequel il fait état de vives tensions survenues en marge de la prière organisée à la mémoire du camarade Abdoulaye Ba. Il annonce par ailleurs la suspension de son point de presse.







Selon le communiqué portant la référence N°059/CA-UCAD, la cérémonie funèbre a réuni une communauté estudiantine nombreuse. Mais c’est à l’issue de la prière que la situation a failli dégénérer. « Après la prière, la situation était tendue car la communauté estudiantine voulait montrer son mécontentement face à la présence des forces de l’ordre dans les campus sociaux », indique le collectif dans son texte. Face au risque d’affrontement, les membres du collectif ont dû intervenir pour appeler au calme et demander aux étudiants de regagner leurs chambres. Le collectif souligne que sans ce rappel à l’ordre, un affrontement aurait pu avoir lieu, la communauté étant, selon ses termes, « déterminée avec sa masse exorbitante à aller jusqu’au bout ».







C’est dans ce contexte de forte tension que le Collectif a pris la décision de surseoir à son point de presse initialement prévu, invoquant sa responsabilité et la nécessité d’éviter une escalade. Cette décision est présentée comme « un message d’alerte envers le peuple sénégalais », résumé en une formule chargée : « Nous ne voulons pas un autre Abdoulaye Ba dans nos campus. »







Le collectif prévient néanmoins qu’il se réserve le droit de reprendre ses méthodes de lutte si les forces de l’ordre devaient maintenir leur présence dans les campus. Il réaffirme par ailleurs sa détermination à poursuivre ses revendications jusqu’à ce que toutes les doléances de la communauté estudiantine soient entendues.

