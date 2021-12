Cheikh Mbacké Bara Doly à Mamadou Talla, « l'Education nationale doit être une priorité »

Cheikh Abdou Bara Doly a fait savoir au ministre Mamadou Talla que l'Education nationale doit être une priorité et le département de l'éducation doit bénéficier de plus de budget pour assurer son bon fonctionnement et être à l'abri des problèmes qui surgissent chaque année. "60% des 600 et quelques milliards vont dans les salaires des enseignants", indique-t-il.