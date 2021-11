Cheikh Guèye sur l’arrestation de Barthélémy Dias : « C’est inacceptable et indigne, mais nous allons nous battre »

Pour le maire de Dieuppeul-Derklé, l’arrestation de Barthélémy Dias alors qu’il rendait visite à ses militants est un acte indigne et inacceptable et cela doit susciter la réaction des acteurs de la société civile sénégalaise et plus particulièrement les droits de l’hommistes.



« Le prendre et le conduire comme un voleur, c’est indigne et inacceptable. Les droits de l’hommistes doivent intervenir car Barthélémy Dias n’a rien fait de grave. Le droit à la marche est consacré par la constitution et Barthélémy ne marchait même pas. Il est sorti de son véhicule et les policiers sont intervenus pour le prendre et l’amener au commissariat, c’est injuste et à la limite, c’est de la provocation mais nous allons nous battre… », se désole Cheikh Guèye…