Cheikh Diop, directeur national du PUDC : " En l'espace de 2 ans, nous avons réalisé plus de 200 forages"

En marge de la cérémonie de réception du nouveau forage de Porokhane, le directeur national du programme d'urgence de développement communautaire, a fait part du bilan à mi parcours du Pudc. " En l'espace de 2 ans, nous avons réalisé plus de 200 forages au niveau des différentes localités du Sénégal. Déjà, en moins de 3 mois, nous avons pu réaliser 20 forages".



Selon le directeur national, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, plusieurs pistes de production ont été réalisées et en plus de cela, l'accès à l'électricité est devenu une réalité dans les communes les plus reculées du Sénégal. Ainsi, la deuxième phase du programme d'urgence de développement communautaire va très bientôt démarrer sous l'impulsion du président de la République, Macky Sall, pour le plus grand plaisir des populations.