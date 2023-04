Changement CEMGA : Mamadou Lamine Diallo exprime ses inquiétudes et promet une question orale au gouvernement sur « le limogeage du Général Cheikh Wade »

Le député et 7ème vice-président de l’Assemblée nationale compte saisir le gouvernement par une question écrite sur le changement à la tête du commandement de l’état-major des armées (CEMGA). Selon le leader de TEKKI, le remplacement du Général Cheikh Wade par le Général Mbaye Cissé ne lui semble pas cohérent.



« Le CEMGA Cheikh Wade a été limogé avec une étoile de général d’armée par un communiqué laconique de la présidence de la république. Est-ce à cause du communiqué de la Dirpa en date du 31 mars 2023 qui rappelle la posture républicaine et non partisane de l’Armée nationale ? », s’est-il interrogé. Car selon lui, c’est ce communiqué de l’armée qui serait à l’origine de cet acte présidentiel. « Si la mesure est « liée à la troisième candidature de Macky Sall ?» « Je poserai une question écrite au gouvernement. L’affaire est sérieuse ! », fait-il savoir.