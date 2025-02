Championnat zonal à Thiamène Pass : l'Asc Pass Kaw s'adjuge le trophée en catégorie senior

Les rideaux du championnat populaire communément appelé navétanes de la saison 2024 dans la commune de Thiamène Pass (département de Linguère), sont tombés hier samedi 01 février 2025. En effet, pour la catégorie senior, c'est l'Asc Pass Kaw qui a remporté le trophée aux dépens de Bargam de Ngap.

À signaler que les deux équipes (Pass Kaw et Bargam) ont fait match nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Mais, c'est aux tirs au but que Pass Kaw s'est adjugé le trophée en réussissant 4 tirs contre Bargam qui n'en a assuré que 3.



S'agissant de la catégorie cadette, c'est Daradji de Loumbal Kaw qui a gagné la coupe devant Jambaar suite également aux tirs au but.



Le parrain de cette finale, l'édile de Thiamène Pass, Moussa Ndiaye, n'a pas lésiné sur les moyens pour gratifier sa jeunesse. Ainsi, plus de 05 millions de nos francs ont été débloqués par le parrain Moussa Ndiaye au grand bonheur de la jeunesse de Thiamène Pass.



Les récompenses ont été ainsi réparties : pour les cadets, l'équipe vainqueur Daradji de Loumbal Kaw a reçu un trophée, un jeu de maillots, 20 protège-tibias, un ballon et la somme de 300.000 FCFA. Quant à Jambaar (l'équipe perdante), elle a eu droit à un trophée, un jeu de maillots, 20 protège-tibias et une enveloppe de 150.000 FCFA.



Parlant de la catégorie senior, l'Asc Pass Kaw vainqueur a reçu un trophée, un jeu de maillots, 20 protège-tibias, un ballon et la bagatelle de 500.000 FCFA. L'equipe vaincue, Bargam de Ngap, a reçu un trophée, un jeu de maillots, 20 protège-tibias, un ballon et un montant de 350.000 FCFA.



Très satisfait de l'organisation de la manifestation sportive, le parrain Moussa Ndiaye a octroyé 36 médailles aux équipes cadettes et 36 autres médailles au profit des équipes seniors. Le meilleur buteur cadet a reçu un blouson et 100.00 FCFA de même que le meilleur joueur.



Pour les seniors, le meilleur gardien a reçu un trophée et 25.000 FCFA, le meilleur buteur et le meilleur joueur ont reçu chacun un blouson et 25.000 FCFA.

À rappeler que les autres corps ou services qui ont apporté leur soutien pour la réussite de la fête, ont été aussi appuyés ou récompensés par le parrain.



Animé par un sentiment de satisfaction et de joie, le parrain Moussa Ndiaye a vivement remercié le président de l'Assemblée Nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, représenté par son Chef de cabinet, Khar Ndoffène Diouf.