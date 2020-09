Chambre de commerce de Dakar : Serigne Mboup recadre le debat et situe le mal.

Serigne Mboup, le président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, a tenu à éclairer la lanterne des sénégalais sur l'affaire concernant le choix du secrétaire général et les accusations portées contre sa personne par Abdoulaye Sow, le president de ladite chambre de commerce et ses camarades.

Serigne Mboup qualifiera de faux débat cette polémique, avant de toucher du doigt et de dénoncer ce qu’il qualifie de dérives dans la gestion de l’équipe actuelle. Selon lui, aucune préoccupation subjective voire personnelle ne l’anime, pour preuve, à la suite d’une audience avec la ministre du commerce, il a décidé d’arrêter les poursuites qu’il avait entamées contre le Président de la Cciad...