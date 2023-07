Chambre criminelle : un élève du lycée Sergent Malamine Camara faisait partie de la bande d'agresseurs qui s'activaient sur le pont de l'émergence

Bamba D., Mohamed T., Thione S., Saliou D., élève en seconde au lycée Sergent Malamine Camara, Alphouseyni D. et Mamadou M. T encourent des peines de 10 ans de réclusion criminelle si le président de la Chambre criminelle de Dakar suit le parquet dans son raisonnement.



Les accusés ont comparu ce mardi 04 juillet devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et usage d'armes et recel criminel contre les deux derniers. Ils seront édifiés sur leur sort le 19 juillet prochain.



Au courant de 2020, les habitants du quartier situé au niveau du pont de l'émergence ont dénoncé de nombreux cas d'agressions nocturnes dans les alentours. Suite à cela, les éléments de la sûreté urbaine ont effectué une opération de sécurisation dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020. Au cours de leur opération, ils sont tombés sur les accusés Bamba Diop, Thione Sylla, Saliou Diouf alias "Older" et enfin Mohamed Tamba au niveau du pont de l'émergence, ivre. Ainsi, lorsque les policiers ont voulu les embarquer, ils s'y sont opposés. Ils étaient armés de tournevis, machettes et des tessons de bouteille. Sur ces entrefaites, Mohamed Tamba et Saliou Diouf ont réussi à prendre la tangente. Et les limiers ont mis la main sur Bamba D. et Thione S. Mais, la cavale de Mohamed Tamba ne va pas durer, car il a été interpellé le lendemain en possession du téléphone portable de marque iPhone 6 de l'une des victimes Babacar F.