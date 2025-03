Chambre criminelle de Dakar : Cheikh Fall, sa belle-mère et les comportements incestueux devant la barre

Une singulière affaire s'est invitée, hier mardi, devant la Chambre criminelle de Dakar. Une affaire de mœurs qui oppose Cheikh Fall, 24 ans accusé de viol par Diouma Diouf, la femme de son père. Dans ces propos rapportés par le journal l’Observateur, l’accusé aurait abusé de sa belle-mère dans la chambre conjugale. Alors qu'elle sortait du bain, la serviette nouée au tour de la taille, l'accusé l'aurait poussé sur le lit avant de la contraindre à des relations sexuelles. Le confrère d’ajouter que les accusations ont été battues en brèche par le beau-fil qui parle de « relations sexuelles consenties ». SI l’on se fie à ses déclarations, sa belle-mère l'aurait même invité à cette partie de jambes en l'air.



Toutefois, selon les accusations, Cheikh Fall n'est pas à son coup d'essai. Vivant sous le même toit avec son père et sa belle-mère, le jeune homme semble avoir des vues sur celle-ci. « Il se collait tout le temps à moi, me faisait des caresses... », révèle la partie civile.







Malgré les remontrances de son père, Cheikh Fall persiste…







Diouma s'est une fois plainte auprès de son mari du comportement incestueux de son fils. Mais à l'en croire, les réprimandes du père de familie sont restées vaines. « Cheikh ne se contente plus des caresses, il est passé à la vitesse supérieure. Un jour raconte la partie civile, après avoir pris son bain, elle le trouve dans la chambre devant la télé. Diouma demande à son beau-fils de sortir pour qu'elle puisse s'habiller. Lorsque ce dernier fait la sourde oreille, la belle-mère se résigne à mettre ses habits sous ses yeux. C'est là que les choses dégénèrent », rapporte l’Observateur.







L’accusé se défend et brandit la thèse selon laquelle « il est puceau »







L’accusatrice qui donne sa version en livrant une scène lors de laquelle elle a subi des tentatives de viol, a fait savoir au parquet que Cheikh n'a pas pu aller au bout de sa mission . «Je me suis débattue de toutes mes forces et j'ai réussi à me défaire de son emprise », soutient Diouma. Des déclarations qui ont laissé perplexe la Chambre, selon le confrère.







D’après l’accusé « le jour des faits, sa belle-mère avait envoyé exprès les enfants à la boutique. Ils étaient seuls. Elle l'a trouvé dans la chambre et elle s'est déshabillée devant lui avant de lui proposer de coucher avec elle. Cheikh Fall confirme lui avoir dit qu’il ne savait pas comment on fait les relations sexuelles puisqu’il est puceau ». « Elle m’a montré », lance l'accusé d'un trait. Devant ces déclarations contradictoires, la Chambre perplexe, renvoie l'affaire qui est mise en délibéré le 15 avril prochain.