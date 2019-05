Chaîne de solidarité Ramadan / Kaolack : Mme Aïssatou Ndao et le réseau " AMAFAMS - And Takku Liguey" distribuent des denrées alimentaires aux familles défavorisées.

Le réseau AMAFAMS - And Takku Liguey (Association Multinationale pour l’Accompagnement des Familles) pour le développement social, économique et environnemental a été initié le 8 Mars 2019 par Mme Aïssatou Ndao. Il vient ainsi de se distinguer en lançant le 1er Avril, une chaîne de solidarité pour accompagner des centaines de famille pendant le Ramadan.



Le mercredi 8 Mai, 2 mois après la création du réseau, ses membres dont la présidente Mme Aïssatou Ndao venue spécialement de New York, ont débuté à Médina Baye, Kaolack les cérémonies de distribution de denrées alimentaires; plusieurs tonnes de denrées composées de riz, sucre, dattes, lait et huile seront distribuées à des centaines de familles.



Après Kaolack, la caravane s'est rendue dans la journée dans la commune de Ngathie Nawdé. Le 9 Mai, c’était au tour de Mbirkilane et le département de Koungheul d’accueillir la caravane humanitaire. Le Vendredi 10 Mai, la caravane sera dans la ville sainte de Tivaouane et Mbour. Celle-ci se rendra prochainement dans les villes de Diamniadio, Loumpoul, Dakar et dans d'autres localités.



Prenant la parole, la présidente d’AMAFAMS- And Takku Liguey , a remercié vivement l'ensemble des bonnes volontés qui, au Sénégal, aux USA, en Europe, en Asie et en Afrique ont contribué financièrement et moralement à la réussite de cette initiative. Mme Ndao a aussi tenu à remercier particulièrement la Fondation Gorgui Sy Dieng qui les a une nouvelle fois accompagnées dans cette mission humanitaire avec un appui d’une tonne de riz fortifié. Il faut rappeler que la fondation avait soutenu la journée de consultation médicale gratuite organisée le 9 Février 2019 à Kaolack.



En plus du social, le réseau œuvre dans le développement économique et environnemental. Sur leur plateforme Whatsapp, le réseau développe différentes thématiques pouvant faciliter l’insertion de ses membres sur la vie sociale et économique et le renforcement de leurs capacités dans des secteurs spécifiques...