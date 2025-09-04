Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain

À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, le représentant du Khalife général des Tidianes, Serigne Mansour Sy Dabakh, a transmis le message du guide religieux devant de nombreux officiels, dont des membres du gouvernement et du corps diplomatique, ainsi que des délégations des différentes familles religieuses.



Dans son discours, Serigne Mansour Sy Dabakh a regretté les dérives des réseaux sociaux, qu'il voit comme le reflet de la décadence de la société. Il a notamment dénoncé les insultes et les calomnies qui prennent des proportions inquiétantes sur le Web. Le Khalife a prêché la bonne parole en insistant sur l'importance du respect de son prochain. Il a également exhorté chacun à garder la raison et à privilégier la discipline, la stabilité et la cohésion sociale. Le marabout a par ailleurs invité l'ensemble des Sénégalais à apporter leur contribution au développement du pays.



Remerciements et prières

Dans son message, le Khalife a remercié l'État pour tous les moyens déployés afin d'assurer le bon déroulement du Maouloud. Serigne Mansour Sy Dabakh n'a pas manqué de saluer l'ensemble des foyers religieux du pays, notamment Touba, Médina Baye, Léona Niassène, Ndiassane, Keur Mame El Hadj, Thiénaba, Médina Gounass, ainsi que la famille Omarienne, la famille Tall et l'Église. Il a terminé son discours en priant pour le Sénégal et pour l'entente au sein de la société sénégalaise.