Cérémonie officielle du Gamou de Thiénaba : le ministre, Alioune Dione, conduit la délégation gouvernementale.

La délégation gouvernementale vient d'arriver à la place publique où a lieu la cérémonie officielle du gamou de la cité de Mame Ahmadou Ndack Seck. Elle est conduite par le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione. Sur place, le khalife Baye Serigne Assane Seck, les autres membres de la famille et les délégations religieuses et coutumières. Le thème de cette année porte sur : Éducation, paix sociale et prospérité : les enseignements de l'islam et les engagements de Thiénaba…