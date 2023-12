Cérémonie officielle de remise de certificat ISO 9001:2015 du SMQ de la direction de la solde

Il s'est tenu ce 21 décembre, dans un hôtel de la place, une cérémonie officielle de remise de certificat à la Direction de la solde pour son système de management qualité (SMQ).



Ce jeudi, la Direction de la solde a publiquement obtenu sous le regard des parties intéressées, un certificat ISO 9001:2015, délivré depuis novembre dernier, pour son système de management qualité (SMQ). Un événement d'une grande importance, puisqu'il témoigne de la bonne perfomance de cette administration, dans la satisfaction des services à ses usagers. "Nous sommes aujourd'hui une administration qui doit être beaucoup plus ouverte, qui doit pouvoir plus anticiper sur les besoins de ses usagers en essayant d'y apporter toute les dispositions nécessaires", a exprimé monsieur Maguette Niang, représentant du ministre des finances et du budget, avant de conclure : "Nous invitons la direction de la solde à maintenir ce niveau de qualité de prestation."



En effet, la direction de la solde a fait preuve d'une véritable innovation au sein de son management. Dans son évolution, nous avons observé la création d'un front Office, la mise en place d'une application permettant de "dématérialiser beaucoup de processus" tel que par exemple l'édition des bulletins en ligne et le dépôt de certains actes administratifs. Des gestes qui, selon monsieur Moustapha Kende, le directeur général de AFAQ-AFNOR à la charge de la certification en Afrique de l'ouest, ont le grand mérite d'être reconnue. "Les pratiques managériales et le système management de qualité de la direction de la solde ont été évalués, et nous avons donc décidé de leur délivrer ce certificat en raison du respect et des exigences relatives à la norme tournant autour de la satisfaction des clients", a expliqué monsieur Kende.