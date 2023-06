Cérémonie de dédicace du livre "le parcours d'un combattant" à Kolda : un miroir pour la jeunesse, une leçon pour la politique...

La cérémonie de dédicace du livre "le parcours d'un combattant" de Daouda Sidibé a été fait ce samedi 17 juin 2023. Ainsi, ce livre édité par les éditions Aminata Sow Fall est une biographie qui retrace la vie de l'auteur et sa trajectoire politique. Ainsi par la force des arguments de l'écriture, l'auteur rend hommage aux jeunes de sa génération, à ses amis et sa famille politique. Dans la foulée, il donne des leçons sur la politique. Pour ainsi dire, l'auteur estime que "la politique ne doit pas plomber l'amitié malgré les difficultés". En un mot, il précise que tout le monde peut faire de la politique accompagnée de l'éthique.

C'est un appel fort que l'auteur lance à la jeunesse koldoise et du Sénégal pour une nation stable et prospère. D'ailleurs, les témoignages de tout âge ont été unanimes sur l'auteur. En ce sens, le livre doit servir de prétexte pour la jeunesse pour réussir dans les différentes missions. Pour l'auteur c'est une once de sa vie qu'il a dédiée à ce roman en le nommant le parcours d'un combattant qui est un exemple pour tout un chacun.

Abdoulaye Bibi Baldé, parrain, d'avancer : "la cérémonie qui nous réunit est un réel plaisir pour nous. Ainsi, le parcours d'un combattant, nous avons tous tiqué en entendant ce titre. Et ceci nous a poussé à nous proposer des questions ? On ne doit pas douter car nos combats ne sont pas terminés. Mais à la lecture de l'ouvrage nous avons compris les lignes. Je retiens de l'homme, une personne intelligente et dotée d'une certaine perspicacité."

Dans le livre, l'auteur a retracé son compagnonnage avec l'ex maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé. Dans cette partie, il a relaté le parcours, l'amitié qui les a liés. Cependant, il reconnaît que le voisinage n'a pas été facile, mais la lucidité a été au rendez-vous pour continuer leur parcours ensemble.

Il poursuit en ces termes : "l’œuvre donne envie de découvrir en parlant de son passage à la mairie. Ce passage m'a beaucoup plu, car il a osé parler de cette partie en donnant l'exemple aux politiciens. En un mot c'est une leçon d'éducation civique sur la mairie de Kolda. Dans la foulée, il a listé les réalisations de la mairie comme un bilan..."

Daouda Sidibé : "je voudrais juste partager mon expérience dans ce livre pour servir d'exemple aux jeunes. D'ailleurs, je pense que l’œuvre doit être un déclic pour la jeune ou la future génération pour se repérer." Dans la même dynamique, il précise que "c'est une vision modeste que j'ai exposée dans ces écrits pour apporter ma pierre à l'édifice..."

Il faut signaler que dans ce livre de 293 pages écrit dans un style spontané, l'auteur marque les nouvelles générations, mais également constitue un pont pour le futur.