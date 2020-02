Cérémonie de Graduation du Groupe-ISM : 524 nouveaux diplômés sur le marché du travail.

Le groupe ISM a tenu sa traditionnelle cérémonie de remise de diplômes du cycle MBA à ses étudiants, ce samedi 15 février 2020. Après cinq années d'études, 524 étudiants venus du Sénégal et de la sous-région ont été distingués ce samedi 15 février 2020. L'événement avait pour parrain Gabriel FAL, décédé il y a à peine cinq mois (septembre 2019). L'homme a été décrit avec tendresse par ses proches. «Cette graduation a un cachet particulier car il célèbre un homme en qui nous avions énormément d'affection et que nous offrons en modèle à cette génération pour qu'ils s'inspirent de l'homme qu'il était », souligne Abdou Diouf, directeur général du groupe-ISM.





L'autre particularité de cette promotion est qu’elle est majoritairement composée de femmes. Ce qui fera dire à M. Diouf que «Les femmes ont fini de comprendre que l'excellence n'est pas du ressort des hommes. Aujourd'hui, elles ont vraiment leur place dans ce qui se fait de mieux dans ce monde. Nous avons diplômé une majorité de femmes pour contribuer davantage à la construction des économies africaines », explique Abdou Diouf, le directeur général du Groupe-ISM.



Au cours de la cérémonie, Sept professeurs ont aussi été distingués par le groupe-ISM pour leur engagement et dévouement envers ledit groupe.