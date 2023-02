Cérémonie d’ouverture de l’Appel : forte affluence des fidèles à Cambérène.

Comme à chaque édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl), le village de Cambérène fondé en 1914 par le fils aîné et successeur du Mahdi, Seydina Issa Rohou Lahi, est le point de ralliement des fidèles qui viennent de toutes les contrées du Sénégal, notamment de Dakar et ses environs pour marquer le démarrage de l’événement religieux. Ce 21 février, c’est une forte affluence qui est notée sous la tente de Diamalaye où le blanc, symbole de paix, marque le décor coloré par des zikr de gratitude à l’endroit du Créateur et de son Prophète (Psl)...