Cérémonie d’ouverture de l’Appel : « La pauvreté et les inégalités sont les véritables problèmes du pays. Essayons de combler cela! » (Seydina Issa Lahi).

Ouverte sur fond de prières, la cérémonie officielle de lancement de la 143ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi s’est tenue ce 21 février, à Cambérène. Moment de communion et de grâce, l’événement a été marqué par des discours axés principalement sur le thème de la présente édition : « la paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi (Psl) ».



Le coordonnateur général de l’Appel, Seydina Issa Lahi Ibn Cherif Abdoulahi Thiaw Lahi a rappelé les fondamentaux de la République lesquels garantissent la paix dans le pays.

« Le Sénégal repose sur des institutions très solides », a-t-il confié en relevant des difficultés qui méritent une attention particulière de la part de tous.



« La pauvreté et les inégalités sont les véritables problèmes du pays. Essayons de combler cela. C’est cette pauvreté qui est à la base des agressions et des tueries. Il faut que les richesses du pays puissent se sentir chez les citoyens pour qu’il y ait un équilibre », a expliqué Seydina Issa Thiaw Lahi. Le guide et représentant de la communauté Layène a également plaidé dans le contexte actuel où des troubles sont notés en Afrique de l’Ouest, de dépasser les considérations et de s’unir pour un Sénégal de paix.



« Nous ne voulons pas de la paix de circonstance mais de la paix permanente. Œuvrons tous pour la paix et si nous le voulons, nous devons concilier les peuples », a déclaré le religieux...