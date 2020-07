Centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor / Les chiffres des agents de santé atteints de la Covid-19.

La pandémie de la Covid-19 semble déployer ses tentacules dans le sud du pays et plus précisément dans la région de Ziguinchor. Depuis quelques semaines, les cas communautaires s’accumulent de jour en jour et les agents de santé sont infectés. Ainsi sur les 37 cas infectés et internés au centre, plus de 50% sont des agents de santé.







Le centre hospitalier régional de Ziguinchor s’est retrouvé avec 05 agents dont 01 sous traitement. Parmi les malades, il y a trois majors de service. Par contre, l’hôpital de la paix se retrouve avec 03 cas enregistrés dont 02 sous traitement.







Le centre de santé de Bignona qui prend la palme, se retrouve avec 06 agents atteints du coronavirus. Tous ces cas sont sous traitement et le district sanitaire de la commune de Ziguinchor communément appelé hôpital Silence se retrouve pour le moment avec 01 seul cas. Ce qui fait au total 15 agents de santé testés positifs au Coronavirus à Ziguinchor.