"Centimètre d'Or" : Le Sénégal tisse enfin son destin dans la haute couture !

Ahmed Diop, un créateur de mode sénégalais innovant, secoue l'industrie de la mode locale grâce à la première édition du Grand Concours « Centimètre d'Or », une entreprise audacieuse découlant d'un constat déplorable : il n'existe pas de plateforme nationale mettant en valeur convenablement le talent des créateurs de mode sénégalais.



Tandis que les défilés et compétitions sont légion ailleurs, le Sénégal était jusqu'à maintenant à l'écart... mais plus aujourd'hui. L'événement est programmé pour les 27 et 28 juin 2025 au Centre Culturel Blaise Senghor, avec la participation prévue des 14 régions du pays. Une effusion de créativité est attendue, avec pour le vainqueur un trophée symbolique et un ensemble d'équipements professionnels (machines à coudre, tables, souffleurs...) – tout ce qu'il faut pour donner un coup d'accélérateur à un talent en route vers l'excellence.







Ce projet, loué par la plus haute instance, a bénéficié d'une aide financière directe de la part du Secrétaire d'État à la Culture, M. Bacary Sarr. Ce geste significatif a laissé une impression durable sur Ahmed Diop et son équipe. Au-delà d'être une compétition, « Centimètre d'Or » représente un véritable cri de ralliement, un appel fort à la collaboration avec les partenaires et mécènes pour favoriser l'émergence de talents locaux.