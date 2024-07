Centenaire du retour de Cheikhoul Khadim à Touba- Massalik regroupe le Sénégal dans toute sa diversité spirituelle, culturelle et politique

En prélude à la célébration le 26 juillet prochain du centenaire du retour définitif de Cheikhoul Khadim à Touba, le comité de pilotage de l’événement a déplié un large programme ponctué d’activités variées dont des conférences. Celles-ci ont été déroulées du 13 au 21 Juillet 2024 selon un calendrier bien ficelé. Le 13 Juillet, la rencontre a eu lieu dans la cité religieuse et plus précisément à Darou Marnane. Le 15 Juillet , c’est la région de Louga qui a accueilli la conférence. Le 19 juillet , c’était autour de Diourbel avant que Dakar , le 21 juillet ( à Massalik) n’abrite la cérémonie phare sous la présence de plusieurs personnalités dont Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre , porte-parole du Khalife Général des Mourides et le ministre de l’intérieur, Jean Baptiste Tine. Mise à part la présence des dignitaires religieux, toutes obédiences confondues, et émissaires de l’État du Sénégal… les chefs coutumiers et leaders politiques se sont aussi distingués. Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma insistera d’ailleurs, dans sa communication, sur la qualité de l’assemblée qui a jumelé diversité et cordialité, estimant que c’était un Sénégal en miniature; symbole d’une entente et d’une paix solides à préserver. Tout a été centré autour du thème général : « La confrérie mouride , cent ans après le rappel a Dieu de son fondateur, réalisations, défis, perspectives futures ».