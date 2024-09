Cellule de communication du MFB : Mame Bator Touré Dia remplace Ballé Preira.

Nommé en 2018 coordonnateur de la cellule de communication du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, Ballé PREIRA cède la place à Mame Bator Touré Dia. L’ancien conseiller en communication de la Douane sénégalaise reste toutefois dans le cabinet du ministère des finances et du budget. Son successeur à ce poste était à la Direction générale des impôts et des domaines (DGID). Gestionnaire de projets, elle a conduit différents projets de marketing, de communication et de transformation structurelle dans les organisations publiques et privées. Mane Bator Touré Dia a également travaillé sur des sujets de modernisation, d’innovation et de transformation numérique dans l’administration sénégalaise.



Dans ses nouvelles tâches, Mame Bator Touré Dia entend œuvrer dans cette voie du professionnalisme, de la rigueur et de la proximité pour faire parvenir aux concitoyens les bonnes informations relatives au ministère. Mais surtout, expliquer les missions du ministère des Finances et du Budget.