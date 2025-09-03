Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa


Le scandale éclabousse la société de transport Owatrans. Neuf de ses chauffeurs ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic) puis déférés hier au parquet pour association de malfaiteurs, vol au préjudice de leur employeur et abus de confiance. Selon les informations recueillies, le préjudice global s’élève à 4,5 millions de Fcfa.
 
Un logiciel qui trahit la fraude
 
Tout est parti d’une plainte déposée par la société Owatrans, qui suspectait des pertes répétées en carburant. La mise à jour de son logiciel interne a permis de lever le voile sur l’arnaque : certains indicateurs, mis en veille par inadvertance, ont révélé une série d’alertes concordantes. Après compilation des données, la société a pu identifier des fuites de carburant massives et injustifiées entre novembre 2024 et juillet 2025.
 
 Un système bien rodé
 
Les chauffeurs mis en cause — Ousmane Cissé, Matar Diop Fall, Pape Ousmane Dieng, Matar Sall, Abdoulaye Faye, Laity Faye, Ablaye Thiam, Mamadou Ngom et Victor Faye — auraient monté un système interne de détournement et de revente de carburant. Selon l’enquête, le carburant siphonné des véhicules de la société était écoulé clandestinement, notamment auprès de chauffeurs de «clando».
 
Aveux et dénégations
 
Devant les enquêteurs, Ousmane Cissé et Matar Diop Fall sont passés aux aveux, reconnaissant avoir revendu le carburant volé. Ils ont même précisé que leurs principaux clients étaient des conducteurs de taxis clandestins. Les autres mis en cause, en revanche, ont nié en bloc, mais leurs explications n’ont pas convaincu les enquêteurs.
Mercredi 3 Septembre 2025
