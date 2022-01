Caravane meeting Pape Diop : Les temps forts de la caravane de Cheikh Oumar Sy, candidat de Bokk Gis-Gis

Investi sur la liste de Bokk Gis-Gis dans la commune d'arrondissement de Gueule Tapée-Fass-Colobane, Cheikh Oumar Sy a drainé une foule impressionnante lorsqu'il se rendait à Grand-Dakar pour assister au meeting de clôture de son leader, Pape Diop, ce samedi.



Durant tout l'itinéraire, une foule immense l'a suivi de la Gueule Tapée à Grand-Dakar en passant par Fass Delorme, HLM Fass, Colobane, Niary-Taly et l'avenue Abébé Bikila de Grand-Dakar.



La caravane a pris plusieurs tours d'horloge. Partout où elle est passée, l'euphorie des militants et badauds acquis à sa cause qui scandaient "fi diekh n'eu. Fi mok neu". Ils sont tous sortis pour communier avec lui...