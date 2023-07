Capitaine Aloyse Ndione, major 5ème promo : « Nous sommes prêts à servir dans les états-majors »

Ils étaient prêts à recevoir leurs parchemins des mains de leurs autorités militaires et de la gendarmerie. Les 49 stagiaires qui ont reçu leurs diplômes et insignes du 5ème cours d'état-major et du 2ème cours supérieur de guerre aux stagiaires sont fins prêts pour être opérationnels.



Le major de la promotion de la 5ème promotion des cours d'état-major avec une moyenne de 16/20 qui est un capitaine de l’armée de terre revient sur l’importance des compétences qu’ils viennent d’acquérir. « Pendant ces dix mois d’enseignement, nous avons pu avoir plusieurs piliers d’enseignements dont les plus importants sont l’enseignement militaire et l’enseignement académique. Nous sommes prêts à servir dans les états-majors » , renseigne le capitaine Jean Aloyse Ndione.



La cérémonie de remise de diplômes et insignes du 5ème cours d'état-major et du 2ème cours supérieur de guerre aux stagiaires a été présidée par le général Mbaye Cissé, chef d’état-major général des Armées en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale et d'officiers étrangers.