Campagne législative : le convoi de Amadou Bâ victime d’un accident   

Le convoi du président et tête de liste de la coalition Jam Ak Jariñ a été victime d’un accident, ce mercredi, à quelques kilomètres de Fatick. La caravane de l’ancien Premier ministre revenait du Niombato (Karang, Sokone, Passy) où elle a tenu des rassemblements dans le cadre de sa campagne électorale.



Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Quatre blessés légers, rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers ont été acheminés à l’hôpital régional de Fatick. Aussitôt informé, Amadou Ba s’est rendu à l’hôpital régional de Fatick où les blessés ont été acheminés.



La tête de liste de la coalition, Jam Ak Jariñ, présente à l’hôpital de Fatick, a veillé à la prise en charge correcte des blessés et a ensuite poursuivi ses activités de campagne en faisant cap sur Samba Dia, Mbour et Thiès.