Après le message du chef du parti Pastef, Ousmane Sonko annonçant sur X, hier, que la tête de liste de Sam sa Kaddu", "Barthélémy Dias, ne doit plus battre campagne et dénonçant les agressions subies par le parti Pastef, monsieur Yoro Dia est monté au créneau pour dénoncer à son tour les propos de Sonko. Des propos qu'il qualifie d'irresponsables. "Son irresponsabilité illimitée et ses fonctions de PM font de Sonko la première menace à la sécurité nationale. Comme le chef des Vandales, il se veut une zone de non droit. Oeuvre de salubrité politique que de virer ce PM par inadvertance historique", a martelé l'ancien Ministre porte-parole de la Présidence, Yoro Dia.