Camp Pénal : le REVOCAP a organisé des consultations gratuites pour les femmes détenues.

« Les lieux de privation de liberté sont potentiellement des lieux traumatiques, pas seulement pour les détenus, mais aussi pour les personnes qui y travaillent (…) et qui dit lieu de stress, il y a besoin de psychiatre, psychologue », déclare le docteur Souleymane Loucar. C’est ainsi que le REVOCAP en collaboration avec l’administration pénitentiaire, les jeunes reporters du Sénégal et d’autres organisations, ont organisé ce samedi 16 septembre 2023 une Journée de consultation Psychiatrique et psychosociale à la maison d’arrêt des femmes de camp pénal.

Au total, plus d’une vingtaine de médecins spécialistes dans différents domaines dont des psychiatres, des médecins généralistes, des cardiologues, des orthopédistes, des ophtalmologues et des dermatologues ont répondu présent pour apporter une aide sanitaire aux détenues du camp pénal.





La directrice de la prison pour femmes de Liberté 6, le lieutenant Fatou Senghor qui a accueilli les bénévoles à bras ouverts déclare : « je remercie le REVOCAP pour cet engagement communautaire et républicain. La santé est un droit, ils nous ont aidées pour ce droit qui est commun aux hommes libres comme pour les hommes qui sont en prison. »



Par ailleurs, le collectif des volontaires du Sénégal demande à toutes les entreprises du pays dans le cadre des responsabilités sociétales des entreprises (RSE) à venir soutenir toutes les organisations qui font du social afin de pérenniser ce genre d’activités.