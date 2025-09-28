Cambérène : une bande de voleurs de motos démantelée par la police

Le Commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies a mis fin aux agissements d’un réseau de voleurs de motos en procédant à l’interpellation de quatre (04) individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et recel, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2025.



L’affaire débute par la plainte d’un habitant de Cambérène 1, déclarant le vol de sa moto de marque TVS, d’une valeur de 800 000 FCFA, garée à l’intérieur de son domicile. Ce n’est qu’au réveil, aux environs de 7 heures, qu’il a constaté la disparition du véhicule.



Les investigations minutieuses menées par les enquêteurs ont rapidement permis d’identifier quatre suspects, dont l’un n’était autre que le voisin de la victime. Interpellé en premier, il a reconnu avoir participé au vol, dénonçant ses complices. Deux autres membres de la bande ont ensuite été arrêtés. Ils ont avoué avoir revendu la moto à un receleur pour 160 000 FCFA. Ce dernier, identifié et interpellé à son tour, a admis sans détour les faits de recel.



Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres vols leur sont imputables