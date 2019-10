Cacophonie de Genève : Moustapha Kâ, le directeur des droits humains et Samba Ndiaye Seck , Dircab du secrétaire d'Etat chargé de la promotion des droits humains démis de leurs fonctions

Le Chef de l’Etat met sa menace à exécution. Des têtes sont tombées et pas n’importe lesquelles. Après Sory Kaba désormais ex Directeur des sénégalais de l’extérieur, c’est Moustapha KÂ directeur des droits humains et Samba Ndiaye Seck directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance qui ont été démis de leurs fonctions. Leurs fautes est d’avoir lors de la 127ème session du Comité des droits de l’homme pris des engagements pour une « réhabilitation » de Karim Wade, et la « réparation » des « préjudices » qu’il aurait subi. Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur avait par la suite démenti cette information.