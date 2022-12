CULTURE / GASTRONOMIE : La cuisine Malaisienne présente des similitudes avec la cuisine sénégalaise

L'Ambassade de Malaisie à Dakar, dans le but de partager et de promouvoir la gastronomie malaisienne auprès de la communauté Sénégalaise, mais aussi de montrer les points communs que ces deux peuples partagent surtout dans le domaine culinaire, a organisé une foire intitulée « PASAR MALAM » (découvrir la gastronomie Malaisienne ).

L’événement a eu lieu ce vendredi 2 décembre.



Ce programme à l'initiative de l'Ambassade est l'occasion idéale pour explorer les secrets de la gastronomie malaisienne et découvrir comment elle est devenue si appréciée dans le monde.



Toutefois, le Sénégal est aussi réputé être un haut lieu de la gastronomie en Afrique de l'Ouest pour l'ingéniosité de sa cuisine. Cette initiative permettra donc à beaucoup de personnes d'apprécier la diversité, notamment dans le monde de la gastronomie...