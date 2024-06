CRD/Préparatifs des assises des Transports : Les acteurs de Dakar font le diagnostic

En ouverture de la réunion de préparatifs de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation, le directeur général l'Agence nationale de Sécurité routière (ANASER) a informé que le premier ministre communiquera sur l'arrêté du comité interministériel sur la sécurité qui sera logé à la primature. Cheikh Oumar Gaye est revenu sur le plan national de la sécurité routière dans sa communication et aussi sur le fond de la securité routière.



Un comité Ad Hoc a été mis en place par l'Anaser pour échanger avec les acteurs des transports dans les autres régions. Ainsi, un document a été établi pour proposer des solutions. Cette réunion permettra de boucler le travail dans le cadre des assises des transports prévues pour les mois à venir. Il a cité le comportement dans les causes des accidents et sans oublier les défaillances techniques...

La rencontre réunit tous les acteurs du transport de la région de Dakar...