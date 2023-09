CRD Maouloud Omarienne 2023 : le sous-préfet Djiby Diallo rassure des préparatifs

Aujourd’hui dans les locaux de la préfecture de Dakar-Plateau, il a été tenu un comité local de développement en rapport avec la préparation de l’édition 2023 du Maouloud Rawda Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall.

Cette rencontre présidée par le sous-préfet de la commune, le docteur Djiby Diallo, a traité de plusieurs points, dont l’aspect prévention, hygiène et assainissement, l’aspect sécuritaire sanitaire et public, l’aspect santé…

En présence des membres et représentants de la famille omarienne, les responsables des services techniques, ont eux aussi pris des engagements.

D'ailleurs, Djiby Diallo se dit "particulièrement satisfait" de ces engagements qui devraient garantir le bon déroulement de la Ziarra annuelle de la famille omarienne qui pour cette année, sera probablement à célébrer entre le 26 et le 27 septembre à la Médina.

Vue le déroulement actuel des travaux de réfection dans la mosquée et la coïncidence du ziar avec l’hivernage, le sous-préfet promet des mesures spéciales afin de garantir la sécurité des pèlerins. Des courriers seront aussi envoyés aux autorités supérieures pour renforcer les capacités techniques de l’événement.