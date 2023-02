CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE : Karim Diop nouveau Procureur de Dakar, Cheikh Dieng hérite du parquet de Thiès

Le président de la République Macky Sall a présidé ce lundi, le Conseil supérieur de la magistrature. Qui a en son sein des magistrats élus par leurs pairs. Le chef de l’Etat, revenu de son voyage d’Addis Abéba dans le cadre du 36e sommet de l’Union Africaine, a procédé à quelques changements au sein de la magistrature.



Des nominations, des départs et des permutations sont notés dans les différents Cours et Tribunaux du pays. Lors du Conseil qui s'est tenu ce lundi, on peut noter le changement intervenu au parquet de Dakar avec l'arrivée de Karim Diop qui devient le Procureur de Dakar en remplacement de Amady Diouf. Cheikh Dieng qui était jusque-là procureur de Kaolack va à Thiès .