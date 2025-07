CM des clubs - Nicolas Jackson , déçu de n’avoir pas joué mais heureux de la victoire

À l’issue de la finale de la Coupe du monde des clubs 2025, Nicolas Jackson a partagé une réaction pleine de lucidité et d’émotion, malgré son absence sur le terrain face au PSG « Je suis évidemment déçu de ne pas avoir participé à cette finale, mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe. Les gars ont été incroyables, et je suis fier de faire partie de ce groupe. Je vais continuer à travailler pour mériter ma place et revenir plus fort », a-t-il notamment dit .



Le joueur sénégalais, resté sur le banc tout au long du match, a salué la performance de ses coéquipiers, notamment Cole Palmer et João Pedro (supposé désormais lui opposer une certaine concurrence à la pointe de l’attaque) ,

auteurs des trois buts. Sa déclaration témoigne d’un esprit collectif et d’une volonté de rebondir.