CHEIKH ISSA SALL DG DE L’ADM : « Le PACASEN va booster le développement de Mbour »

Pour mieux accompagner les collectivités territoriales dans l’atteinte de leurs performances, il est mis en place un dispositif de Coaching Territorial Continu (CTC) dans le cadre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN). C’est ainsi que l’Agence de Développement (ADM) sous la conduite du Directeur général Cheikh Issa Sall a effectué une mission ce mercredi à Mbour, pour faire le point sur l’état de la mise en œuvre des investissements. Le Maire de Mbour, Elhadji Fallou Sylla, a mis à profit cette rencontre pour se féliciter que sa commune ait bénéficié de plus de 4 milliards FCFA dans le cadre du PACASEN.



Pour sa part, Cheikh Issa Sall, dont l’agence met en œuvre ce programme, a souligné que le PACASEN va contribuer pleinement à changer positivement le visage de Mbour.



Le Pacasen, initié par le Gouvernement de la République du Sénégal avec le concours technique et financier de la Banque mondiale et de l’Agence française de Développement (Afd), est entré en vigueur le 6 novembre 2018, après la réforme du Fonds d’Équipement des Collectivités territoriales (Fect) objet du décret n° 2018-1250 du 6 juillet 2018. Tel que conçu, le Pacasen dont le coût global est de 130 milliards de F CFA, a induit beaucoup d’innovations dont la plus importante est le mixage de deux instruments de financement de la Banque mondiale que sont le Programme pour le Résultat d’une part, et le Projet d’Investissement d’autre part.