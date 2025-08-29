CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan


CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan
Le Sénégal, tenant du titre, sauve l'honneur en décrochant la médaille de bronze au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. Opposés au Soudan dans la petite finale disputée au stade Mandela de Kampala, les Lions A’ ont dû batailler jusqu’au bout pour s’imposer aux tirs au but, après un match âprement disputé et conclu sur le score de 1-1.

Cette séance de penalties, fatale en demi-finale contre le Maroc (1-1, 3-5 tab), a cette fois souri aux hommes de Souleymane Diallo, plus concentrés et déterminés à ne pas rentrer bredouilles. Le Sénégal avait ouvert le score grâce à Joseph Layousse, avant que les Soudanais ne reviennent dans la partie, portés par leur capitaine Mohamed Tia Abu Daqn.

Malgré une domination en possession, les Lions ont peiné à concrétiser leurs occasions, mais ont su faire preuve de sang-froid dans la séance décisive. Le gardien sénégalais s’est illustré avec deux arrêts cruciaux, offrant à son équipe une place sur le podium.

Ce succès permet au Sénégal de terminer sur une note positive, après avoir vu son rêve de doublé s’envoler. Pour le Soudan, c’est une nouvelle désillusion en petite finale, après des échecs similaires en 2011 et 2018.
Vendredi 29 Août 2025
Dakaractu



