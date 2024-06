CFEE 2024: " 1200 candidats n’ont pas de pièce d’état civil " selon l’IEF de Ziguinchor

Ils sont 7132 candidats répartis comme suit : 3691 filles contre 3441 garçons pour tout le département de Ziguinchor. Ces 7132 candidats, composent avec 59 jurys pour 59 centres. Selon l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Ziguinchor "1200 candidats n’ont pas de pièces d’état civil mais cela n’a jamais été un frein. L’absence de cette pièce ne doit pas être un obstacle pour ces élèves. Ils vont néanmoins faire l’examen, d’ailleurs pour beaucoup d’entre eux le processus d’obtention de pièce d’état civil est en cours", confie Ibrahima Khalil Sakho.



Pour ce CFEE 2024 dans la région de Ziguinchor, Ils sont au total 16210 candidats inscrits dont 8061, filles soit 49,73% du nombre total, contre 8149 garçons soit 50,27%.



Bignona 1 avec 3951 candidats, pour 1915 filles (48,47%) et 2036 garçons (51,53%) ; Bignona 2 pour 3691 candidats dont 1726 filles (46,76%) et 1965 garçons (53,24%) ; Oussouye pour un effectif total de 1436 candidats, dont 730 filles(50,8%) et 706 garçons (49,2%).



Les autorités éducatives ont effectué la traditionnelle visite de centres d’examen de la ville de Ziguinchor où le dispositif de sécurité est assuré par la police et les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions.