CESE : Quand Mimi Touré rend hommage à ses ex-collaborateurs

Aminata Touré, présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental sortante, a quitté officiellement l'Institution ce vendredi matin après dix-huit mois à sa tête. Elle a ainsi procédé au dépôt de ses rapports d'activité. Mais elle a aussi tenu à rendre hommage à ses anciens collaborateurs et particulièrement son Directeur de Cabinet, Cheikh Dieng, qu’elle a décrit comme « un magistrat louable », qui a abattu un travail fort appréciable à ses côtés. Ce dernier avait été fait, en octobre dernier, Chevalier de l'Ordre du Mérite.





Aminata Touré a aussi adressé ses félicitations au Secrétaire Général du CESE, le Dr Anta Sané et à l’ensemble des conseillers.