CEMPA : l’AIBD dote le centre de matériel et promet un investissement de plus de 200 millions FCFA

Le directeur général de l’AIBD SA, Mr Abdoulaye Dieye s’est rendu aujourd'hui au Centre d'Expertise Médicale du Personnel Aéronautique (CEMPA) de l'hôpital militaire de Ouakam pour faire un don de lot d'équipements médicaux à la structure. Selon Aïssata, le chef du centre, cela est d'une importance capitale, car leur structure rencontre d'énormes difficultés, ces équipements viennent pour aider dans la spécialité cardiologie et permettre d’étudier dans les conditions nécessaires le cœur et les vaisseaux.



Cependant, pour Abdoulaye Dièye, l’AIBD compte aussi prendre en charge la mise en œuvre d’un nouveau centre au sein de l’hôpital militaire de Ouakam. Lors de sa rencontre à l'hôpital, ce dernier a aussi profité de l’occasion pour visiter l’espace réservé à la construction dudit projet, le coût estimé à environ 200 millions de FCFA sera entièrement financé par l’AIBD. Cela fait partie de ses projets phares.





Le démarrage des travaux sera entamé la semaine prochaine, la durée est aussi estimée pour un an.