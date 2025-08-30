CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

Oui , le transfert de Nicolas Jackson vers le Bayern Munich a été annulé à la dernière minute. Chelsea avait initialement donné son feu vert pour un prêt avec option d’achat vers le Bayern Munich. Mais un imprévu majeur est survenu: Liam Delap, nouvel attaquant des Blues, s’est blessé lors du match contre Fulham, et sera absent entre 6 et 8 semaines.



Face à ce coup dur, Chelsea a fait machine arrière et a informé le Bayern qu’il retenait Nicolas Jackson, qui avait déjà voyagé en Allemagne pour finaliser son arrivée.



Jackson est désormais attendu à Londres pour réintégrer l’effectif de Chelsea. Le club compte sur lui pour pallier l’absence de Delap. Le Bayern, de son côté, devra chercher une autre solution pour renforcer son attaque.



Un vrai retournement de situation digne des dernières heures du mercato.