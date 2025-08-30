CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

Oui , le transfert de Nicolas Jackson vers le Bayern Munich a été annulé à la dernière minute. Chelsea avait initialement donné son feu vert pour un prêt avec option d’achat vers le Bayern Munich. Mais un imprévu majeur est survenu: Liam Delap, nouvel attaquant des Blues, s’est blessé lors du match contre Fulham, et sera absent entre 6 et 8 semaines.
Face à ce coup dur, Chelsea a fait machine arrière et a informé le Bayern qu’il retenait Nicolas Jackson, qui avait déjà voyagé en Allemagne pour finaliser son arrivée.
Jackson est désormais attendu à Londres pour réintégrer l’effectif de Chelsea. Le club compte sur lui pour pallier l’absence de Delap. Le Bayern, de son côté, devra chercher une autre solution pour renforcer son attaque.
Un vrai retournement de situation digne des dernières heures du mercato.
Face à ce coup dur, Chelsea a fait machine arrière et a informé le Bayern qu’il retenait Nicolas Jackson, qui avait déjà voyagé en Allemagne pour finaliser son arrivée.
Jackson est désormais attendu à Londres pour réintégrer l’effectif de Chelsea. Le club compte sur lui pour pallier l’absence de Delap. Le Bayern, de son côté, devra chercher une autre solution pour renforcer son attaque.
Un vrai retournement de situation digne des dernières heures du mercato.
Autres articles
-
Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle
-
CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan
-
Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable
-
Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »
-
Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige