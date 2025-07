CAN Féminine – Le Sénégal, meilleur 3e, affronte l’Afrique du Sud ce samedi à 19h

Un grand défi attend les lionnes de la Téranga qui ont réussi à passer au tour suivant malgré leurs deux défaites contre la Zambie et le Maroc. Finalement la victoire 4 buts à 0 contre le Congo a été déterminante.



Le Sénégal va , en effet, affronter l’Afrique du Sud au Stade d’Honneur d’Oujda au Maroc à partir de 19 heures ce samedi .



Après avoir terminé 3e du groupe A avec 3 points, il va falloir sortir le grand jeu face aux Sud- Africaines, championnes en titre et qui ont survolé le groupe C. C’est un quart de finale à élimination directe. Donc , victoire obligatoire si elles veulent continuer l’aventure.