CAN Féminine 2025 / Le Sénégal s’incline face à une Zambie conquérante (3–2)

La deuxième sortie des Lionnes de la Teranga dans cette Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2025 s’est soldée par une défaite frustrante face à une équipe zambienne déterminée. Sur la pelouse du Maroc, pays hôte de la compétition, les protégées de Mame Moussa Cissé ont été surprises par l’intensité physique et la rigueur tactique de leurs adversaires. Le match s’est terminé sur le score de 3 buts à 2 en faveur des Zambiennes.



Après un début de tournoi prometteur avec une éclatante victoire 4–0 contre la RD Congo, le Sénégal espérait confirmer sa dynamique positive dans le Groupe A, composé également du Maroc et de la Zambie. Mais cette rencontre a montré les limites d’un collectif sénégalais encore en quête de régularité.



Le prochain match des Lionnes, prévu samedi 12 juillet au Stade Olympique de Rabat, les opposera aux Marocaines. Un duel capital pour espérer une qualification en phase finale. L’enjeu est de taille: rebondir et prouver que le Sénégal peut s’imposer parmi les ténors du football féminin africain.



La CAN Féminine 2025, qui se déroule du 5 au 26 juillet au Maroc, promet déjà des confrontations haletantes et des rebondissements. Pour les Lionnes de la Teranga, l’heure est à la remobilisation.