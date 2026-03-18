CAN 2025-CAF sous pression : Motsepe brise enfin le silence… mais le doute persiste… aveu de faiblesse ou opération de communication ?

Le silence n’était plus tenable. Secouée par une finale de la CAN Maroc 2025 marquée par des incidents et des décisions controversées, la Confédération africaine de football a fini par réagir par la voix de son président, Patrice Motsepe. Une déclaration dense, structurée, presque solennelle… mais qui, malgré sa longueur, révèle surtout l’ampleur du malaise.



Dès les premières secondes, Motsepe pose le décor : il dit avoir été informé de la décision de la Commission d’appel concernant le recours du Maroc, avant de rappeler sa « profonde déception » face aux événements survenus lors de la finale. Une entrée en matière classique, mais lourde de sens. Car au-delà de la déception, c’est un aveu implicite d’échec qui transparaît.



Une finale qui fragilise des années de réformes



Le président de la CAF ne tourne pas autour du pot : les incidents de cette finale compromettent « le travail considérable » accompli depuis des années pour redorer l’image du football africain. Intégrité, respect, éthique, gouvernance, crédibilité des résultats… tous ces piliers sont, selon lui, directement ébranlés.



Ce constat est central. Il signifie que la crise actuelle n’est pas un simple accident, mais un choc qui remet en question les fondations mêmes des réformes entreprises depuis son arrivée à la tête de l’instance.



Motsepe insiste d’ailleurs sur un point clé : le problème de confiance n’est pas nouveau. Il parle d’un « héritage du passé », une manière de reconnaître que les soupçons autour de l’arbitrage, des décisions disciplinaires et de la transparence ne datent pas d’hier. Malgré les avancées revendiquées, cette méfiance continue de coller à la peau de la CAF.



Arbitrage et justice sportive : le cœur du problème



Au fil de son intervention, deux axes majeurs émergent : l’arbitrage et les instances judiciaires.



Sur l’arbitrage, Motsepe rappelle que l’impartialité, l’indépendance et le respect des arbitres figuraient parmi ses priorités dès son arrivée. Des « progrès importants » auraient été réalisés, mais là encore, il reconnaît que la confiance n’est pas totale.



Mais c’est surtout la question des instances judiciaires qui cristallise les tensions. Le président détaille la nouvelle méthode de sélection : chaque association membre et chaque zone régionale propose des profils de juges et d’avocats, choisis pour leur réputation et leur intégrité.



Sur le papier, le système semble solide. Dans la réalité, il est mis à rude épreuve par cette affaire. La preuve la plus flagrante reste la contradiction entre les décisions de la Commission de discipline et celles de la Commission d’appel. Deux lectures opposées d’un même dossier, qui alimentent les critiques sur la cohérence et la fiabilité du système.



Motsepe tente de transformer cette contradiction en preuve d’indépendance : selon lui, le fait que les deux instances aient rendu des décisions différentes démontre justement leur autonomie. Une argumentation audacieuse… mais qui peine à convaincre dans un contexte de suspicion généralisée.



Le Sénégal prêt à aller plus loin



Autre élément majeur de cette déclaration : l’évocation d’un possible recours du Sénégal. Une option que Motsepe valide pleinement, rappelant que chaque nation africaine a le droit de faire appel, y compris devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).



Ce passage n’est pas anodin. Il confirme que le dossier est loin d’être clos et pourrait désormais se jouer sur la scène internationale. En reconnaissant cette possibilité, le président de la CAF anticipe une bataille juridique qui pourrait prolonger la crise et exposer davantage encore les dysfonctionnements internes.



Un discours d’équilibre… entre fermeté et fragilité



Tout au long de son intervention, Motsepe tente de maintenir une ligne claire : rassurer sans nier, défendre sans fermer les yeux.



Il martèle un principe fondamental : aucun pays ne sera favorisé. Une déclaration forte, presque politique, destinée à répondre aux accusations de partialité. Mais dans le contexte actuel, cette promesse apparaît surtout comme une nécessité, tant la perception d’injustice est ancrée chez de nombreux observateurs.



Le président insiste également sur les réformes en cours et à venir. Il évoque des « mesures importantes » déjà engagées pour corriger les insuffisances identifiées. Là encore, le message est clair : la CAF reconnaît ses failles, mais affirme être en train de les corriger.



Le véritable juge : l’opinion publique africaine



Le passage le plus marquant de cette déclaration reste sans doute celui où Motsepe reconnaît que la crédibilité de la CAF ne dépend pas de ses propres déclarations, mais du regard des supporters africains.



Il affirme que ce sont les citoyens des 54 pays membres qui doivent juger si les décisions sont « justes, intègres et impartiales ». Une manière de renvoyer le verdict à l’opinion publique… mais aussi un aveu que la bataille de la confiance est loin d’être gagnée.



Car au fond, toute la question est là : peu importe les réformes, les procédures ou les discours, si les fans ne croient plus à l’équité des compétitions, c’est tout le système qui vacille.



Une sortie qui éclaire… sans éteindre l’incendie



Avec cette prise de parole, Patrice Motsepe a tenté de reprendre la main sur une situation explosive. Il a reconnu des failles, défendu les institutions, ouvert la porte à des recours et promis des réformes.



Mais cette déclaration, aussi détaillée soit-elle, ne règle pas l’essentiel : la crise de confiance.



Car entre décisions contradictoires, soupçons persistants et recours à venir, la finale de la CAN 2025 pourrait bien rester comme un tournant. Non pas seulement sportif, mais institutionnel.