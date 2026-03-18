Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 18 Mars 2026

Le Président de la République a pris les décisions suivantes


Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 18 Mars 2026
Au titre du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique
  • ﻿﻿Monsieur Cyprien DIENE, Instituteur, matricule de solde n° 519 112/K, précédemment
  • Adjoint au Sous-préfet de l'Arrondissement de Sesséne, Département de Mbour, est nommé Adjoint au Sous-Préfet de l'Arrondissement de Jaxaay, Département de Keur Massar, en
  • ﻿remplacement de Monsieur Kany Balla DOUMBIA, appelé à d'autres fonctions.
    Au titre du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation :
  • ﻿﻿Monsieur Insa SECK, Enseignant-Chercheur, matricule de solde n° 107 487/E, est nommé
  • Directeur de l'Institut supérieur d'Enseignement professionnel (ISEP) de Mbacké.
Au titre du Ministère de l'Éducation nationale :
  • ﻿﻿Madame Maïmouna Soude SOUARE, Inspectrice de l'Enseignement élémentaire, matricule de solde n° 631 504/E, est nommée Secrétaire général de la Commission nationale pour l'Unesco, en remplacement de Monsieur Aliou LY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • ﻿﻿Monsieur Mansor FALL, Professeur de l'Enseignement secondaire, matricule de solde n° 637 272/M, précédemment Proviseur du Lycée de Dahra, est nommé Directeur des Equipements scolaires, en remplacement de Monsieur Abdoulaye SY.
Au titre du Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique
  • ﻿﻿Madame Bineta Diabel Bâ MBACKE, titulaire d'un Doctorat en Médecine et d'un Master en Administration des Services de Santé, précédemment Directeur de l'Hôpital Ndamatou de Touba, est nommée Directeur du Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha SOURANG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • ﻿﻿Monsieur Ibrahima Tito TAMBA, titulaire d'un Doctorat en Médecine et d'un Master en Administration des Services de Santé, est nommé Directeur de l'Hôpital Ndamatou de Touba, en remplacement de Madame Bineta Diabel Bâ MBACKE, appelée à d'autres fonctions ;
  • ﻿﻿Monsieur Moustapha DIEDHIOU, Médecin Anesthésiste Réanimateur, Maître de Conférences Agrégé, est nommé Directeur du Service d'Assistance Médicale d'Urgence (SAMU), en remplacement de Monsieur Abdallah WADE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • ﻿﻿Monsieur Fallou NIANG, titulaire d'un Doctorat en Médecine et d'un Master en Administration des Services de Santé, précédemment Directeur du Centre Hospitalier Régional de Kolda, est nommé Directeur général des Établissements de Santé, en remplacement de Madame Fatou Mbaye SYLLA ;
  • ﻿﻿Monsieur Makha DANFAKHA, titulaire d'un Doctorat en Médecine et d'un Master en Santé Publique, est nommé Directeur du Centre Hospitalier Régional de Kolda, en remplacement de Monsieur Fallou NIANG, appelé à d'autres fonctions ;
  • ﻿﻿Monsieur Abdou SARR, titulaire d'un Doctorat en Médecine et d'un Master en Économie de la santé, est nommée Directeur du Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer de Dakar, en remplacement de Madame Issa Tall DIOP ;
  • ﻿﻿Monsieur Alassane TALL, titulaire d'un Doctorat en Médecine et d'un diplôme en Santé Publique, est nommé Directeur de l'Institut d'Hygiène sociale ex-Polyclinique, en remplacement de Monsieur Abdoulaye KANE ;
  • ﻿﻿Madame Aissatou SOUGOU, titulaire d'un diplôme de Doctorat en Pharmacie et d'un Master en Économie de la Santé et en Santé publique, est nommée Directeur Général de l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), en remplacement de Monsieur Alioune
Ibnou Abou Talib DIOUF ;
  • ﻿﻿Madame Fatou Bara NDIONE, Ingénieure biomédicale, matricule de solde n° 613 850/E, est nommée Directeur des Équipements et de la Maintenance au Ministère de la Santé et de lHygiène publique, poste vacant ;
  • ﻿﻿Madame Henriette Cécile DIOP, titulaire d'un Doctorat en Médecine, Spécialiste en Santé publique, matricule de solde 713 134/G, est nommée Inspecteur technique de la Santé au
  • Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ;
  • ﻿﻿Monsieur El Hadji Magatte SECK, titulaire d'un Doctorat en Médecine, Gestionnaire des Services de Santé, matricule de solde n° 609 547/G, est nommé Inspecteur technique de la Santé au Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Au titre du Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
• Monsieur Ousmane SANE, Diplômé en Informatique de Gestion, est nommé Président du Conseil d'Administration du Grand Theatre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Monsieur Landing Mbessane SECK.
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Mercredi 18 Mars 2026
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