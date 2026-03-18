Conseil des Ministres : Kilifeu rappeur , PCA du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose limogé

Monsieur Ousmane SANE, Diplômé en Informatique de Gestion, est nommé Président du Conseil d'Administration du Grand Theatre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Monsieur Landing Mbessane SECK.
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