CAN 2021 / Sénégal Champion d’Afrique : Waly Seck envahi par l’émotion, félicite le président Macky Sall

Ce dernier qui devait faire une prestation à la fin du match, à la Fan's Zone du Monument de la Renaissance ce dimanche, a affirmé avoir vécu un double stress lors de cette finale. Sa crainte de perdre la coupe, mais aussi défaire le show sans la victoire. « Mon seul problème était comment faire face à mes fans si l’équipe avait perdu. Ça me travaillait énormément, mais alhamdoulilah » a-t-il confié, soulagé.

Pour cette victoire « bien méritée » et tant attendue par les sénégalais, il félicite l’équipe et tout le staff qui ont mouillé le maillot pour servir leur patrie. Des félicitations aussi à l’endroit du président de la République Macky Sall. « Il est aussi à féliciter, c’est une occasion pour lui tirer le chapeau, l’équipe a gagné sous son règne », renchéri le chanteur.

SD Consulting, RTS, Soubatel, ainsi que leurs partenaires ont été les initiateurs de cette Fan's Zone, bien réussie. Ce que d'ailleurs Waly Seck a aussi salué...