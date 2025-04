CAMON40 : Les avantages technologiques de l’IA

Une toute nouvelle carte de couleurs 186 tons spécifique à la région sera personnalisée pour l'Arabie saoudite, garantissant une reproduction plus précise des tons de peau pour les utilisateurs du pays, donnant au CAMON 40 Pro un avantage concurrentiel dans ce domaine.

Fonctionnalités d'imagerie IA : les capacités exceptionnelles du CAMON 40 Pro

Le CAMON 40 Pro affiche une innovation impressionnante et des capacités techniques avancées grâce à ses fonctions d'imagerie IA. Il privilégie l'accessibilité et l'innovation conviviale, notamment pour son segment de prix, en proposant des fonctionnalités haut de gamme à un prix plus abordable.



Équipé de la technologie AI Eraser 2.0, le CAMON 40 Pro détecte et supprime intelligemment les éléments gênants des photos, comme les passants ou les objets encombrants, permettant ainsi au sujet de se démarquer davantage. Cette fonctionnalité améliore considérablement l'impact visuel des photos, notamment lors de prises de vue dans des lieux touristiques ou des espaces publics très fréquentés. En nettoyant efficacement l'image, il permet aux utilisateurs d'obtenir facilement des clichés plus nets et plus professionnels.