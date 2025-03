C1: le Bayern Munich en quarts contre l'Inter Milan

Le Bayern Munich s'est qualifié mardi soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayer Leverkusen, qu'il a dominé avec une victoire à l'aller 3-0 à Munich et un succès 2-0 au retour à Leverkusen.



Pour une place dans le dernier carré de la compétition reine du football européen, dont la finale se jouera à Munich le 31 mai, le Bayern affrontera l'Inter Milan en quarts, avec un match aller à l'Allianz Arena dans un mois (8 ou 9 avril) et un retour à San Siro une semaine plus tard (15 ou 16 avril).