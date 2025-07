C’est désormais acté/ El Hadji Malick Diouf quitte le Slavia Prague et s’engage avec West Ham!

Le jeune latéral sénégalais de 20 ans, El Hadji Malick Diouf, s’apprête à découvrir la Premier League. Le Slavia Prague et West Ham United ont trouvé un accord définitif pour le transfert du joueur. Auteur d’une prestation remarquée lors d’un récent match amical face à l’Angleterre, Diouf devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours avant d’officialiser son arrivée chez les Hammers.



L’entraîneur du Slavia, Jindřich Trpišovský, a confirmé le départ imminent de son joueur, précisant que ce dernier suit un programme d'entraînement individualisé afin d’éviter toute blessure avant la finalisation du transfert⁶.



West Ham met ainsi la main sur l’un des talents les plus prometteurs du football sénégalais. Une arrivée qui ne manquera pas d’attiser la curiosité des fans londoniens.



Diouf a 20 ans et 04 sélections avec les Lions de la Téranga.