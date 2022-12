Budget Microfinance 2023 / Victorine Ndèye, ministre : " L'économie sociale et solidaire est la deuxième initiative de ce quinquennat "

La ministre de la Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire s'est réjouie du vote de son budget ce samedi par les parlementaires de la 14ème législature.

Victorine Ndèye, après avoir déploré et condamné l'agression contre Amy Ndiaye Gniby, est revenue sur l'articulation qui sera faite. "Nous sommes au cœur du réel, au cœur de l'économie. Ce sont les acteurs qui sont dans la production qui seront accompagnés. L'économie sociale et solidaire est la deuxième initiative de ce quinquennat", fera savoir la maire de Niaguiss et non moins ministre de l'Économie Sociale et Solidaire.